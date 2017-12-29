Жительница Уфы обнаружила у себя под елкой чужого мужчину

Жительница Уфы накануне Нового года обнаружила у себя дома под елкой крепко спящего незнакомого мужчину, пишет Ufa.aif.ru.

По иронии судьбы, как в известном фильме, она недавно переехала в новую квартиру вместе с мужем и сыном. Утром глава семейства ушел на работу, а женщина забыла закрыть за ним дверь и пошла в душ. Потом к ней подошел напуганный ребенок и сказал, что в дом пробрался неизвестный дядя. Он лежал на полу, завернувшись в одело, и крепко спал, а рядом с ним стояла наряженная новогодняя елка.

Уфимка вместе сыном от страха заперлась в душе и стала вызванивать мужа. Когда подъехал супруг и стал будить незваного гостя, выяснилось, что парень сказать что-либо не в состоянии — только мычал и хлопал глазами.

Тогда муж решил порыться в его рюкзаке и нашел зачетку, по которой выяснилось, что незваный гость — студент-медик 4 курса и любитель клубных вечеринок. Видимо, после одной из них он перепутал дома и квартиры.

«Друзья, которым мы рассказали эту историю, конечно же, стали шутить, мол, а вдруг судьба. Но муж отрезал: «Нет, на сей раз «Ипполит» был более настойчив и «алкоголик из Москвы» пошел искать свою судьбу дальше», — рассказала несостоявшаяся «Надя Шевелева».

Теперь жительница Уфы получила урок — нужно несколько раз перепроверять, надежно ли закрыта дверь.

Ранее писатель Евгений Водолазкин рассказал о том, почему фильм «Ирония судьбы» может быть внесен в программную сетку «Первого канала» на тысячу лет. По его словам, настоящие чувства способны жечь нас даже спустя века.