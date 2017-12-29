Сделано на века

Главным событием юбилейного года стала трансформация легендарного исторического бренда в мультимедийный формат — и старт этому процессу дал президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме, запустив новый портал iz.ru. Издание, первый номер которого вышел 13 марта 1917 года и тут же стал раритетом, остается лидером индустрии и спустя сто лет: по данным компании «Медиалогия», «Известия» — самая цитируемая газета страны.

«Известия» — газета, созданная сочетанием уникальных факторов: драматизмом эпохи и талантом великих современников, входивших в редакцию в разные годы, — от Владимира Маяковского до Бориса Ефимова. Личный талант авторов и сотрудников «Известий», описавших и объяснивших русский советский XX век, и масштаб событий создали великий бренд с великой историей.

Уникальность «Известий» делает возможными дальнейшее развитие и трансформацию — в современное мультимедийное издание.

«Известия» — самый прочный, долговечный и устойчивый бренд на рынке СМИ. Сделан на века. Газете удается сочетать традицию и современность — остроактуальное и новостное, помещенное в рамки столетнего издания, сразу становится частью истории. Уникальность «Известий» определяет синтетическую форму существования газеты: без исторического наследия она была бы всего лишь одним из самых влиятельных российских СМИ, без попадания в контекст времени, — национальным достоянием, раритетом, интересным только исследователям медиа.

Проекты, созданные редакцией в честь столетия, соответствуют этому ощущению известинского хронотопа: быть изданием, существующим одновременно в историческом и текущем времени, в физически осязаемой бумажной форме и в формате современного цифрового СМИ. «Известия» умеют синтезировать.

13 марта 1917 года первый номер «Известий» сошел с типографского станка в Петрограде. Привыкшие отсчитывать себя от революционной редакции, располагавшейся в Смольном (свидетельством чему, кстати, является уникальная фотография — на ней рабочие и солдаты забирают в редакции пачки свежих газет), «Известия» перелистнули календарь дальше, к событиям Февраля. И перечитали свою первую полосу, найдя на ней общедемократические лозунги Февральской буржуазно-демократической революции. А это, согласитесь, меняет точку сборки.

В юбилейном номере от 13 марта 2017 года «Известия» сформулировали основные характеристики бренда, которые издание пронесло через столетие: инновационность, эксклюзивность, приверженность гуманитарным ценностям, сохранение исторической памяти, уважение к человеку, его личному выбору и правам. На первой полосе спецвыпуска газету поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава страны считает, что «этот юбилей — большая, поистине знаковая дата <…> для всей России».

«Сотрудники издания всегда шли в ногу со временем, своим талантом и профессионализмом, ответственным отношением к делу служили развитию лучших традиций периодической печати в нашей стране. Отрадно, что нынешнее поколение журналистов «Известий» сохраняет верность творческим заветам своих предшественников и уверенно держит планку качества работы», — отмечал президент.

13 марта 2017 года также стартовал исторический спецпроект «Известий» «100 лет — 100 дней». Это был настоящий онлайн-марафон длиной в несколько месяцев. Каждый день на сайте 100izvestia.ru публиковался материал об одном из ста лет жизни газеты: рассказ о самых ярких событиях времени, галерея уникальных фотографий и газетные полосы, которые отобрали из 138 тыс. архивных страниц редакторы «Известий».

5 апреля газета и Мультимедиа Арт Музей (МАММ) пригласили гостей на выставку «Россия и «Известия»: 100 лет вместе». Экспозиция представила историю издания через главные события в жизни страны: революцию, индустриализацию, войну, освоение космоса, научные открытия. Сотрудники «Известий» и МАММ, выступившие кураторами выставки, построили экспозицию в мультимедиа-формате — соединив фотографии, стеклянные негативы, редакционные документы, архивные номера газет, кинохронику, рисунки, телефонограммы, карикатуры в единый нарратив. Форму подсказал уникальный хроникальный фильм об «Известиях» «Микроб коммунизма», снятый в 1924 году: на пленке запечатлен процесс производства газеты столетней давности, в фильме участвуют сотрудники редакции, включая Владимира Маяковского.

Важнейшую часть экспозиции составили работы фотокоров «Известий». Снимая в разные годы для газетной хроники, Николай Петров, Виктор Ахломов, Сергей Смирнов, Константин Кузнецов не просто создали фотолетопись XX века, но и сами стали частью истории газеты. Особая страница в известинской фотографии — военная хроника. Работы Дмитрия Бальтерманца, Павла Трошкина, Георгия Хомзора и Самария Гурария вошли в золотой фонд военной фотографии.

«Известия» на протяжении ста лет не только рассказывали о событиях, но и выступали их генератором и даже ньюсмейкером. Например, в 1969 году «Известия» учредили международный хоккейный турнир. Приз «Известий» быстро стал одним из самых ярких и престижных спортивных событий своего времени, его называли «малым чемпионатом мира», а символ состязаний — снеговик — стал узнаваем и любим многими поколениями болельщиков. В юбилейный год «Известия» совместно с Музеем хоккея открыли выставку «Москва — декабрь — хоккей».

Репортеры «Известий» сто лет создавали фотолетопись страны. Неслучайно сегодня самые интересные проекты в медиа невозможно представить без кадров известинских фотомастеров. Один из таких спецпроектов — «История Москвы на страницах «Известий» — издание реализовало совместно с правительством столицы. В конце августа 2017 года на Кольцевую линию метро вышел тематический поезд «Москва-870», один из вагонов которого стал известинской экспозицией. Лучшие фотографии столицы и исторические материалы москвичи могли также увидеть на центральных улицах и в дни празднования 870-летия города.

«Известия» всегда были изданием, которое оказывало огромное влияние на сферу культуры. На страницах газеты публиковались Максим Горький, Михаил Шолохов, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Василий Шукшин, Валентин Распутин. Многих авторов открыли для широкого читателя именно «Известия» — например, Владимира Маяковского, который с 1922 по 1927 год был литсотрудником издания.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов газета стала центром создания Союза писателей СССР. «Известия» создали «Новый мир». Главные редакторы газеты возглавляли и журнал, симбиоз двух изданий существовал много лет. Стараниями главного редактора «Известий» Алексея Аджубея на страницах «Известий» была напечатана положительная рецензия Константина Симонова на «Один день Ивана Денисовича», спасшая повесть Александра Солженицына от разгрома сталинистов. Литературные, дипломатические, политические, военные известинские сюжеты войдут в книгу, посвященную столетию издания. «Известия» готовят ее совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ». Книга по новой известинской традиции тоже станет мультимедийной: в нее войдут документы, фотографии, тексты, а также рисунки и шаржи на политиков и деятелей культуры XX века работы Бориса Ефимова, знаменитого карикатуриста «Известий».

В ходе подготовки юбилейных проектов «Известия» открыли особые папки из своего редакционного архива — в них десятилетиями под грифом «секретно» хранились документы, касающиеся наиболее захватывающих сюжетов из истории издания и страны: письма Николая Бухарина, телефонограммы Иосифа Сталина, статьи из опасных арктических экспедиций 30-х годов, корреспонденции и отчеты с фронтов Великой Отечественной, распоряжения за подписью высших партийных и советских чиновников и, в частности, руководителей ОГПУ–НКВД. Ощущение, с которым журналисты современной мультимедиа-редакции открывают старые архивные папки и прикасаются к живой ткани времени, — один из самых ярких эмоциональных моментов юбилейного года.

«Известия» всегда не только описывали мир, но и меняли его. Сегодня, когда президент Владимир Путин поставил задачу создать в России цифровую экономику, «Известия» — в рекордные сроки и не прервав производственного процесса — осуществили перезагрузку: со всем своим бесценным историческим опытом, интеллектуальным и профессиональным багажом перешли на цифровую платформу. 2 июня газета стала частью Мультимедийного информационного центра «Известия», куда вошли также новостные подразделения «Пятого канала» и РЕН ТВ. Теперь материалы сотрудников объединенной редакции МИЦ приходят к читателям в виде текстов, видео, инфографики, фото, видеотрансляций на портале iz.ru. На презентации перезапуска «Известий» в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин в присутствии руководства Мультимедийного информационного центра «Известия» высоко оценил работу, проделанную коллективом в 2017 году по переформатированию бренда. «Это полетит», — предсказал президент.

У «Известий» во все времена был свой читатель — требовательный к достоверности информации, уровню аналитики, выбору экспертов, литературному качеству текстов. Все сто лет своего существования газета создавала собственную аудиторию. Многомиллионные тиражи «Известий» расходились не только в СССР, но и за границей. Традиция — великая вещь. За несколько месяцев аудитория нового портала iz.ru достигла 26 млн человек.

«Известия», по выражению актера МХАТа Михаила Чехова, всегда были «центром огромной энергии». Чехов произнес эти слова 90 лет назад — поздравляя газету с 10-летием. Но с тех пор ничего не изменилось. И изменилось всё. Опережать современность, оставаясь частью национального наследия, — в этом состоит главная известинская традиция, с которой «Известия» входят во второй век своей великой истории.