Президент России Владимир Путин встретился с участниками антитеррористической операции в Сирии и вручил им награды в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства напомнил, что в Сирии наши военные сражались прежде всего за интересы России, ставшей мишенью для мирового терроризма. При этом он назвал терактом произошедший накануне в Санкт-Петербурге взрыв и призвал в борьбе с террором действовать решительно.

Уничтожать на месте

— Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте, — сказал президент.

Российский лидер объявил минуту молчания в память о погибших в Сирии военнослужащих, после чего заверил, что страна их не забудет. Имена павших будут внесены в списки частей, а семьи будут окружены заботой со стороны государства.

По словам Владимира Путина, Россия, как это не раз бывало в истории, внесла решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации, варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения.

— Победив в Сирии, пополнив свои ряды новыми рекрутами, получив доступ к деньгам, к нефтяным ресурсам, к современному вооружению, террористы, безусловно, с новыми возросшими силами продолжили бы свое глобальное наступление, — отметил президент.

В среду около 19 часов на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Мишенью террористов стал супермаркет «Перекресток». Пострадали по меньшей мере 13 человек. Эксперты полагают, что сработало самодельное взрывное устройство, эквивалентное по мощности 200 г тротила.

Признание заслуг и побед

В Кремль пригласили более 600 солдат и офицеров всех видов и родов войск. Пятерым из них президент вручил золотые звезды Героя России. Первым высокую награду из рук главы государства получил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

— Считаю, что в этой государственной награде отражены боевые дела моих подчиненных и боевых товарищей. Искусство моих командиров, учителей и наставников, — сказал Сергей Суровикин.

Уходящий год стал особым в биографии генерала. В ноябре он по результатам успешной боевой работы в Сирии был назначен главкомом ВКС. Генерал руководил российской группировкой в Сирии с марта по декабрь 2017 года, больше других командующих. Командировку на войну ему неоднократно продлевали по личной просьбе президента Сирии Башара Асада. Считается, что именно под командованием Суровикина удалось добиться перелома в борьбе с террористами.

По отзывам коллег, генерал Суровикин жесткий и принципиальный командир. Подчиненные между собой называют его «Суровый». Он один из самых воюющих военачальников. Начинал службу командиром группы спецназа в Афганистане. В Чечне командовал 42-й мотострелковой дивизией. Трижды ранен. Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги» и тремя орденами Мужества.

Звания Героя удостоен и генерал-майор Александр Матовников — представитель самой закрытой армейской структуры — Сил специальных операций (ССО). В Кремле «генерал спецназначения» впервые попал в объективы телекамер. Вместе с ним звезду Героя из рук президента получил боец ССО ефрейтор Денис Портнягин.

О том, чем занимались ССО в Сирии, недавно рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Они уничтожали главарей бандформирований и объекты террористов в глубоком тылу, координировали удары авиации и огонь артиллерии. Военнослужащие ССО продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению самых сложных задач, сказал министр.

Героем России стал и флотский военачальник — командир дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Валерий Варфоломеев. По оценке экспертов, это говорит о значительном вкладе флота в успех сирийской операции.

— Контр-адмирал Валерий Варфоломеев командует 11-й дивизией подлодок Северного флота, которая базируется в Заозерске под Мурманском. В ее состав входят атомные субмарины проекта 949А, вооруженные крылатыми ракетами «Гранит». Можно предположить, что адмирал удостоен высокой награды за поход одной из подлодок в Средиземное море, — сказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Учитывая, что ВМФ отрабатывает пуски ракет «Гранит» по береговым целям, вполне возможно, что эти мощные ракеты с боезарядом в 500 кг могли быть использованы против террористов запрещенной в России ИГ.

Отличились в Сирии Герои России общевойсковые генералы Геннадий Жидко и Рустам Мурадов. Оба военачальника, по отзывам сослуживцев, прославились железной волей и твердым командирским характером. Уроженец Дагестана 44-летний генерал Рустам Мурадов в декабре 2017 года сменил в должности командующего 2-й гвардейской армией Геннадия Жидко, назначенного после командировки в Сирию заместителем начальника Генштаба. Эта армия стала кадровым резервом для операции в Сирии. Офицеры оттуда неоднократно выезжали в командировки на Ближний Восток. Многие были представлены к наградам и повышены в звании.