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Экс-директору фабрики «Меньшевик» предъявлено обвинение в убийстве

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Фото: IZ.RU
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Бывшему директору кондитерской «Меньшевик», устроившему стрельбу, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве», — сказал источник. 

Портал iz.ru писал о том, что 27 декабря Илья Аверьянов вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов. Одним из них он убил охранника, который скончался на месте. После происшествия экс-директор предприятия скрылся.

Полиция Москвы задержала Аверьянова 28 ноября в 4:15 мск. Он находился в складском помещении бывший типографии газеты «Правда». Для его поимки в столице вводились планы «Перехват» и «Сирена».

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