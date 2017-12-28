Экс-директору фабрики «Меньшевик» предъявлено обвинение в убийстве

Бывшему директору кондитерской «Меньшевик», устроившему стрельбу, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве», — сказал источник.

Портал iz.ru писал о том, что 27 декабря Илья Аверьянов вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов. Одним из них он убил охранника, который скончался на месте. После происшествия экс-директор предприятия скрылся.

Полиция Москвы задержала Аверьянова 28 ноября в 4:15 мск. Он находился в складском помещении бывший типографии газеты «Правда». Для его поимки в столице вводились планы «Перехват» и «Сирена».