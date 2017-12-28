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Бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» вскоре предъявят обвинение в убийстве

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Следователи в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве бывшему собственнику фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, устроившему стрельбу на предприятии. Подозреваемый уже доставлен в следственный отдел, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и решен вопрос о мере пресечения», — говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении iz.ru.

По версии следствия, 27 декабря Аверьянов вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов. Одним из них он убил охранника, который, как оказалось позже, работал на предприятии первый день.

С места происшествия были изъяты гильзы, патроны и резиновые пули. Также следователи планируют изучить записи со всех камер видеонаблюдения.

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