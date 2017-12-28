Пострадавшим при теракте в Петербурге выплатят по 300 тыс. рублей

Пострадавшие при взрыве в петербургском супермаркете получат выплаты в размере 300 тыс. рублей из резервного фонда губернатора. Об этом сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов в Twitter.

«Правительством Санкт-Петербурга, по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко, будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте», — написал он.

Кибитов подчеркнул, что губернатор уже поручил социальному блоку правительства подготовить распоряжение о материальной помощи. По 300 тыс. рублей выплатят каждому из пострадавших, уточнил он.

Ранее 28 декабря президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете, который произошел вечером в среду, 27 декабря.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек. В больницах остаются восемь человек, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, состояние троих оценивается как удовлетворительное.