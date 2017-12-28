Медведчук рассказал о втором этапе обмена пленными в Донбассе

Второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками может пройти по формуле «74 на 29», заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«На втором этапе Украина удерживает 74 человек, которых разыскивает Луганск и Донецк», — рассказал он в эфире «России 1».

Медведчук также отметил, что в Донецке и Луганске осталось установленных 29 человек.

«Реализация этого второго этапа позволит говорить, что принцип «всех на всех», заложенный в Минских соглашениях в пункте 6, может быть выполнен. И надо делать всё для того, чтобы его реализовать», — добавил он, передает «РИА Новости».

27 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Киеву были переданы 74 человека. Условия по обмену пленными стороны согласовали несколько дней назад.