Видеорегистратор записал последние слова водителя автобуса перед наездом на людей

В Сети появились кадры, снятые видеорегистратором автобуса, наехавшего на людей в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар» в Москве.

Как выяснил портал iz.ru, регистратор оказался сильно поврежден, поэтому видеозапись долго восстанавливали. При этом воссоздать удалось не всё, а лишь первые секунды после того, как неуправляемый автобус сорвался с места и поехал в сторону перехода.

На записи слышен голос водителя Виктора Тихонова. Он выкрикивает матерные ругательства, которые свидетельствуют о том, что произошедшее для него самого — неожиданность.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 25 декабря. Жертвами ДТП стали четыре человека. Сам водитель находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Среди основных рассматриваются версии, что водитель не справился с управлением либо транспортное средство было неисправно. Кроме того, сообщалось, что управлению автобусом могла помешать бутылка воды, закатившаяся под педаль.