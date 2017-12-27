США хотят «закрыть небо» российским наблюдателям

Власти США хотят запретить полеты российским наблюдателям. The Wall Street Journal: «Вашингтон готовит поправки в «Договор по открытому небу». Для начала планируют закрыть небо над Гавайями и Аляской. Оба региона имеют стратегическое значение с точки зрения ПРО. Российские военные уверены: США пытаются скрыть секретные испытания. Скорее всего, речь идет об оружии, которое запрещено международными конвенциями.

«Договор по открытому небу», или ДОН, был подписан в 1992 году. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Соглашение устанавливает правила использования самолетов-разведчиков. Страны — участницы ДОНа могут спокойно следить друг за другом — но по графику. Вашингтон уже несколько раз нарушал договор. В Кремле пообещали зеркальный ответ, если США официально «закроют небо».