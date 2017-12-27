Китайским чиновникам рекомендовали вести себя сдержанно в праздники

Кадровым работникам Компартии Китая порекомендовали вести себя сдержанно в период празднования Нового года и Праздника весны (нового года по лунному календарю). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на циркуляр Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД).

«Инспекторы будут выявлять нарушения, которые принимают всё более изощренные формы», — сказано в документе.

Отмечается, что под особое внимание попадут правительственные ведомства и находящиеся в государственной собственности предприятия, «где устраивают дорогостоящие пиршества в своих собственных столовых, чтобы избежать надзора». ЦКПД рекомендует гражданам сообщать о нарушении нормативных требований чиновниками в соответствующие инстанции.

В частности, работникам предписано избегать гедонизма, а также нецелевого использования служебных автомобилей и рабочих кабинетов. Кроме того, недопустимо упоминание празднеств «в качестве предлога для лоббирования своих интересов в вышестоящих звеньях».

25 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как пройдет новогодний корпоратив в верхней палате парламента. По ее словам, сенаторы поздравят друг друга бокалом шампанского. Также на мероприятие приглашен музыкальный ансамбль, выступление которого сенаторы оплатят сами.