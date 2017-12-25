Прямой эфир

Матвиенко рассказала о новогоднем корпоративе в Совете Федерации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как в верхней палате парламента пройдет новогодний корпоратив. 

«Всё ограничится бокалом шампанского, которым сенаторы поздравят друг друга», — заявила она журналистам. 

Спикер Совфеда добавила, что также на мероприятии выступит музыкальный ансамбль. По ее словам, сенаторы сами оплатят корпоратив. 

Кроме того, Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации не боятся получать новогодние подарки после уголовного дела о взятке в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«У нас в этом году скромные подарки — апельсины, яблоки, всё это стоит в любом случае меньше 3 тыс. рублей», — рассказала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила, что закон запрещает сенаторам получать подарки стоимостью более названной.

Также, говоря о своих планах на новогодние праздники, Матвиенко сообщила, что новогоднюю ночь проведет в Санкт-Петербурге, с семьей и друзьями.

«И на все праздники останусь в России», — добавила она.

Напомним, Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки ($2 млн) от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минэкономразвития подвело итоги года с Бастой
Деловое мероприятие с танцполом, светомузыкой и выступлением известного рэпера обошлось ведомству в 10 млн бюджетных рублей
Корпоратив в Москве на 800 человек завершился дракой и стрельбой

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017