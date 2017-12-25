Матвиенко рассказала о новогоднем корпоративе в Совете Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как в верхней палате парламента пройдет новогодний корпоратив.

«Всё ограничится бокалом шампанского, которым сенаторы поздравят друг друга», — заявила она журналистам.

Спикер Совфеда добавила, что также на мероприятии выступит музыкальный ансамбль. По ее словам, сенаторы сами оплатят корпоратив.

Кроме того, Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации не боятся получать новогодние подарки после уголовного дела о взятке в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«У нас в этом году скромные подарки — апельсины, яблоки, всё это стоит в любом случае меньше 3 тыс. рублей», — рассказала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила, что закон запрещает сенаторам получать подарки стоимостью более названной.

Также, говоря о своих планах на новогодние праздники, Матвиенко сообщила, что новогоднюю ночь проведет в Санкт-Петербурге, с семьей и друзьями.

«И на все праздники останусь в России», — добавила она.

Напомним, Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки ($2 млн) от главы «Роснефти» Игоря Сечина.