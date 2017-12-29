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Генеральная репетиция чемпионата мира 

Успешно проведенный Кубок Конфедераций стал самым грандиозным спортивным событием в России в 2017 году
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В уходящем году в нашей стране прошло одно из самых значимых событий мирового футбола. Стадионы четырех крупных городов России приняли матчи Кубка конфедераций — турнира, предваряющего старт самого главного футбольного соревнования четырехлетия — чемпионата мира. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи организовали незабываемый прием восьми лучшим сборным своих континентов. 

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— Кубок конфедераций был важнейшим футбольным мероприятием в нашей стране, — отметил в беседе с «Известиями» прославленный футболист и тренер, олимпийский чемпион, вице-президент РФС Никита Симонян. — Это была тренировка перед чемпионатом мира, которая прошла блестяще. Мы вновь показали наше широкое гостеприимство и высокий уровень организации. Уверен, что теперь болельщики из разных стран с еще большим желанием приедут в Россию в 2018 году, чтобы посетить матчи мирового первенства.

Сам турнир проходил с 17 июня по 2 июля 2017 года. В нем приняли участие действующий чемпион мира — Германия, победитель Кубка Южной Америки — Чили, сильнейшая команда Северной и Центральной Америки — Мексика, триумфатор африканского континента — Камерун, обладатели Кубка Европы — Португалия, чемпион Азии, а также Океании — Австралия и Новая Зеландия. Россия играла на Кубке конфедераций на правах организатора соревнования. Ни у одного из участников престижного турнира не возникло ни малейших претензий в адрес принимающей стороны. 

— Мы впервые принимали столь престижный турнир, и все органы сработали на отлично, — заявил «Известиям» именитый советский футболист, член исполкома РФС Александр Мирзоян. — Не думаю, что у кого-то были какие-то претензии или нарекания. Тем не менее мы всё проанализировали, учли различные нюансы, что очень полезно для нас в преддверии еще более важного турнира — чемпионата мира. С Кубком конфедераций наша страна обрела бесценный опыт. 

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Несмотря на высокий уровень организации, выступление сборной России на турнире оставляло желать лучшего. На старте Кубка наша команда обыграла Новую Зеландию (2:0), однако затем последовали поражения от сборных Португалии (0:1) и Мексики (1:2). В итоге подопечные Станислава Черчесова не смогли преодолеть групповой этап. А заветный трофей над головой подняли футболисты сборной Германии, в финале обыгравшие чилийцев со счетом 1:0. 

— Турнир проходил в середине лета, и мнение об уровне его проведения и организации у всей мировой общественности давно сформировано, — заявил «Известиям» почетный президент РФС, бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков. — Блестящая организация, великолепный уровень футбола, прекрасная работа волонтеров, огромный интерес публики, абсолютное обеспечение безопасности — всё это можно сказать о Кубке Конфедераций 2017. В нашу страну приехало много сильнейших команд, и им удалось подарить болельщикам настоящий футбольный праздник.

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Уже в середине 2018 года Россию ждет еще более масштабное спортивное мероприятие. Чемпионат мира растянется на целый месяц и пройдет 12 аренах страны. Помимо городов, принимавших Кубок конфедераций, игры мирового первенства можно будет посетить в Саранске, Ростове, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге. 

— Нам нельзя расслабляться, — подытожил Вячеслав Колосков. — В Кубке конфедераций было задействовано всего четыре города, а на чемпионате мира их будет 11. Организация прошедшего турнира будет служить ориентиром для остальных городов. Убежден, что и Кубок мира мы проведем на самом высоком уровне.

Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». В матче открытия сборная Росиии сыграет с Саудовской Аравией. Также в одну группу с нашей сборной попали команды из Египта и Уругвая. 15 июля на той же арене состоится финал первенства. 

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