СФ одобрил закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

Совет Федерации РФ во вторник, 26 декабря, одобрил закон, ужесточающий наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. Также в Уголовный кодекс РФ вводится понятие «пропаганда терроризма».

Документ ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку, а также за вооружение или подготовку лица в целях осуществления террористической деятельности. Эти преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом до 700 тыс. рублей. Если они были совершены с использованием служебного положения, предусматривается наказание на срок от 10 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Кроме того, в Уголовный кодекс РФ вводится понятие «пропаганда терроризма». За нее предполагается штраф в размере до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Портал iz.ru писал о том, что Совет Федерации также одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм», максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.