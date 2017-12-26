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Совфед ратифицировал соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Совет Федерации на заседании 26 декабря ратифицировал соглашение с Сирией, предусматривающее расширение нынешнего материально-технического пункта в сирийском Тартусe до полноценной военно-морской базы.

Документ был подписан 18 января 2017 года.

Подчеркивается, что соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, передает «РИА Новости».

Предусматривается, что одновременно в порту Тартус могут находиться одиннадцать кораблей ВМФ РФ, в том числе атомные. Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Ранее Госдума одобрила расширение пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе до 24 га.

11 декабря президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмeймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома в этой стране террористической организации ИГ (запрещена в РФ). При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

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