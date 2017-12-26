Культурные объекты плохо приспособлены для инвалидов

Министерство культуры РФ завершило анализ мониторинга доступности объектов культуры для инвалидов. Согласно исследованию, региональные и муниципальные библиотеки наименее приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В среднем по стране лишь пятая часть (17%) культурных объектов располагает парковками для инвалидов, 30% учреждений оборудованы входами и путями передвижения внутри зданий, у 17% приспособлены санузлы. При этом некоторые госучреждения культуры полностью обустроены для людей с ОВЗ. К таким относятся Третьяковская галерея в Москве, а также Мариинский и Малый театры.

В пресс-службе ведомства отметили, что число доступных для инвалидов культурных объектов увеличилось на 6%, а подобные вопросы регулярно рассматриваются на заседаниях рабочей группы и общественного совета министерства с привлечением экспертного сообщества.

По словам председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева, сложности с переоборудованием объектов культуры связаны с отсутствием до 1990-х годов рекомендаций по созданию доступной среды. Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина отметила, что ситуацию можно изменить, если общественные организации проявят инициативу для повышения доступности культурных учреждений, а муниципальные власти окажут содействие в данном вопросе.

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Большинство объектов культуры плохо приспособлено для инвалидов