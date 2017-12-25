Лавров рассказал о планах перевода российских военных из Хмеймима

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что Москва не планирует переводить военных РФ из сирийской базы Хмеймим в Египет.

Об этом министр заявил в интервью телеканалу RT. «Каких-либо переводов наших военных на постоянной основе на территорию Египта с Хмеймима не планируется» — ответил дипломат на соответствующий вопрос, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru сообщил, что, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, никто не хотел бы войны на Корейском полуострове. На минувшей неделе Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР.