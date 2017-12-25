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Лавров считает недопустимым использования антитеррора для смены режимов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Антитеррористические задачи не могут использоваться в целях свержения неугодных  режимов.

Об этом в интервью телеканалу RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Эти [антитеррористические] задачи не должны использоваться для продвижения своей повестки, в том числе и для смены неугодных режимов», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров выразил тревогу по поводу попыток «спекулировать на антитеррористических задачах», которые, по мнению министра должны «быть у всех общими, едиными и без двойных стандартов».

Кроме того, глава российской дипломатии добавил, что власти США недобросовестно трактуют договоренности с Россией по урегулированию в Сирии. Лавров отметил, что заявления Вашингтона о главной цели в регионе — победить террористов ИГ (организация запрещена в России) — стали более расплывчатыми.

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