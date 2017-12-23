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Извержение вулкана Агунг произошло на Бали

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Фото: REUTERS/Antara Foto/Nyoman Budhiana
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Извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали спустя почти месяц после его последней активности.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту от 0,5 до 2,5 км. 

Расположенный в 70 км от вулкана международный аэропорт Бали работает в штатном режиме, передает издание Straits Times

Как сообщал портал iz.ru, в связи с активностью вулкана Агунг в ноябре власти Бали объявили на территории острова наивысший уровень опасности и призвали эвакуироваться около 100 тыс. человек. 

Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Вулкан Агунг проснулся 21 ноября. Спустя несколько дней — 25 и 26 ноября — произошли повторные извержения
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Первые столбы пепла достигали высоты 1,5 км. К выходным их уровень вырос почти вдвое
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Жителям близлежащих территорий пришлось срочно покинуть дома. Эвакуация затронула более 200 населенных пунктов. Это связано с вероятностью еще более мощного извержения
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Министр Лухут Бинсар Панджайтан посоветовал местным жителям готовиться к худшему
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
К вулкану запрещено приближаться на расстояние 8 км. В некоторых районах острова запретная зона расширена до 12 км
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Впрочем, некоторые туристы, наоборот, пытаются подобраться к вулкану, чтобы оказаться «ближе к концу света», и даже организовывают туда экскурсии
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Из-за извержения тысячи туристов не могут покинуть остров. Отменено около 450 рейсов
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Уровень угрозы достиг максимального по четырехбалльной шкале
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Работу международного аэропорта Денпасар приостановили на 18 часов. На взлетно-посадочной полосе обнаружили вулканический пепел. Звуки извержения можно услышать на расстоянии 12 км от вулкана
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
На острове в настоящий момент отдыхают около 60 тыс. человек, среди них около 300 — россияне. Туристов из России перевезут с Бали и Индонезии на паромах на соседние острова
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Туристы, которым необходимо срочно продолжить свое путешествие, могут отправиться с острова Бали на остров Ява в город Сурабайя, используя паром и автобус
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Туристы и жители на юге Бали, находящиеся в 60–70 км от вулкана Агунг, не подвергаются прямой угрозе извержения
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
Второе за неделю извержение вулкана на Бали
Последнее крупное извержение Агунга случилось более полувека назад — в 1963 году. Тогда погибли более тысячи человек, десятки тысяч остались без крова
Фото: REUTERS/Emilio Kuzma-Floyd
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