Извержение вулкана Агунг произошло на Бали
Извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали спустя почти месяц после его последней активности.
Вулкан выбросил столб пепла на высоту от 0,5 до 2,5 км.
Расположенный в 70 км от вулкана международный аэропорт Бали работает в штатном режиме, передает издание Straits Times.
Как сообщал портал iz.ru, в связи с активностью вулкана Агунг в ноябре власти Бали объявили на территории острова наивысший уровень опасности и призвали эвакуироваться около 100 тыс. человек.