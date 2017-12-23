«Мы будем идти от победы к победе»

Все достижения России — это прежде всего заслуга ее граждан. Это — их воля, труд, вера в себя, порой самопожертвование, вера в патриотизм как в главную идею и вера в свою Родину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей программной речи на пленарном заседании XVII съезда «Единой России». Глава государства обозначил основной вектор развития страны: защита прав и свобод граждан, прочность нашей государственности и бережное отношение к системе базовых ценностей. Патриотизм, взаимопонимание, согласие между народами многонациональной страны, уважение к своей истории, культуре и традициям — залог обновления и сохранения идентичности России. Эксперты полагают, что президент не только подчеркнул значимость «Единой России» как партии власти, но и указал на необходимость развития страны через сохранение ее стабильности.

Съезд «Единой России» собрал 2500 человек, в число которых вошли 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, представители исполнительной и законодательной власти регионов, секретари региональных политсоветов ЕР, а также представители экспертного и научного сообществ.

Открывая съезд, президент напомнил, как создавал партию со многими из присутствовавших в зале. Это делалось, по его словам, «на сложном, крайне ответственном этапе в жизни нашего государства, когда стране для ее уверенного развития, укрепления государственности, решения масштабных задач нужна была мощная, объединяющая политическая сила».

— «Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан, на благо наших регионов, на благо всей страны. Народ России, мы все вместе прошли трудный, но грандиозный путь развития. Не отступали от намеченного курса, достойно отвечали на вызовы сложнейших испытаний и кризисов, в том числе глобального масштаба, часто абсолютно от нас не зависящих. Были вместе, когда отражали агрессию международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность России, проявили сплоченность, решая судьбу Крыма и Севастополя, — подчеркнул глава государства.

За эти годы удалось переломить, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии и социальной сфере. А также обеспечить укрепление безопасности России, усилить обороноспособность страны и повысить ее влияние в мире.

— И конечно, если что-то у нас и получалось, если есть какие-то достижения, то это прежде всего заслуга граждан России, их воля, труд, вера в себя, порой самопожертвование, вера в патриотизм как в главную идею, вера в свою Родину. Это всё — решающая сила нашего движения вперед, — заявил президент.

При этом он подчеркнул, что пока выполнены не все обещания и задачи. Однако лучше ставить перед собой сверхамбициозные цели, чем не ставить совсем никаких. Какое будущее ждет Россию — зависит от общей способности обеспечить необратимость перемен, сберечь и приумножить достигнутое за последние годы.

— Хочу особо отметить, привлечь ваше внимание: необратимость достижений и перемен — это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста благополучия граждан, — сказал Владимир Путин.

Ориентиры развития

При всей разнице взглядов, подходов и предлагаемых решений по развитию страны ориентиром должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности.

— Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей. Это патриотизм, взаимопонимание, согласие между народами нашей многонациональной страны, уважение к своей истории, культуре, традициям, к свободам, правам и достоинству человека, — подчеркнул Владимир Путин. — Опора на эти ценности умножает стремление работать ради общего блага, питает энергию добровольческой, волонтерской деятельности. Неравнодушные, самоотверженные люди вносят бесценный вклад в решение конкретных задач.

Такая ответственность граждан, их участие в формировании и реализации повестки развития, по словам президента, — основа сильного, зрелого гражданского общества и, безусловно, устойчивой политической и государственной системы. Однако устойчивость — не значит косность, заметил он.

— Это, конечно же, не окостенелость, не застывшая, «забронзовевшая», отстающая от требований времени конструкция. Если это так, то всё может рассыпаться в любой момент и поставить страну под удар разрушения и распада, как это и было в нашей недавней истории, — пояснил глава государства. — Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или от тех, кто называет себя элитой.

Всё это ослабляет и размывает устойчивость развития, подчеркнул президент.

— Убежден, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать потенциал гражданской активности, который заложен в нашей Конституции, — сказал Владимир Путин.

Глава государства призвал с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции. Быть такой оппозицией — значит не только спорить с властью или «обвинять ее во всех смертных грехах».

— Мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна. Быть ответственным — значит иметь ясную программу позитивных действий, — пояснил президент.

Необратимость перемен

В сильном, ответственном, свободном гражданском обществе — основная гарантия необратимости перемен.

— Такое общество отторгает популизм и пустую болтовню. Такое общество устойчиво к любым попыткам дестабилизации. Оно никогда не даст погрузить страну в хаос, сбить ее с пути, сделать слабой и зависимой. А мы с вами знаем — такие примеры вокруг нас есть во многих странах. Это может очень быстро произойти, если не стремиться к стабильности в обществе, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул: наша сила направлена на защиту от внешних угроз, от терроризма. Россия не ищет конфронтации с другими странами и продолжит открытую и честную внешнюю политику, вместе с партнерами укрепляя Евразийский экономический союз и продвигая инициативу по формированию нового, широкого интеграционного контура — Большого евразийского партнерства.

— Готовы работать со всеми странами — и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия. Но никогда не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа, — отметил Владимир Путин.

Здравоохранение, образование, борьба с бедностью

При этом нельзя забывать и о внутренних вызовах — это главное, что предстоит решить в ближайшие годы. Необходимо исправить ситуацию с демографией, добиться роста численности населения. Вся работа в экономике, социальной сфере, в других областях, по мнению президента, должна быть нацелена на сбережение нации.

— Это современное здравоохранение и продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни в предстоящие годы. Это новые школы, ясли и детские сады. Формирование современной среды для жизни в городах и поселках. Хорошая экология, современная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги. Удобное, качественное жилье, доступное для миллионов наших граждан. Нам нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов, увеличить пенсии и социальную поддержку, — заявил глава государства.

Необходимо продолжить и борьбу с бедностью. В этой работе нельзя действовать «популистски», давать несбыточные обещания или просто «разбрасывать деньги», как это было в начале 1990-х годов, считает президент. Нужно обеспечить такие условия, чтобы каждый человек независимо от возраста, каких-либо ограничений мог повышать квалификацию, открывать свое дело, иметь хорошую работу. Для этого нужно создать новый рынок труда и гибкую современную систему профессионального образования, отметил Владимир Путин.

Важнейшей политической, экономической и социальной задачей остается развитие малого и среднего бизнеса. А также продолжение курса на совершенствование и либерализацию законодательства. Необходимо устранить «все нечеткие, двусмысленные, размытые правовые нормы, которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для «наезда» на бизнес, чтобы собирать дань, отнимать собственность», считает глава государства.

— И конечно, нам нужно развивать принципиально новые отрасли, связанные с внедрением передовых цифровых и промышленных технологий, биоинженерией, роботизацией. Эти направления уже определяют будущее всей современной цивилизации и должны обеспечить устойчивость, прогресс и позицию нашей страны в мире завтрашнего дня, — заявил президент. — Здесь огромная роль принадлежит науке и системе образования. Российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству и широте обучения. А наши колледжи, техникумы, университеты — создать ведущие стандарты в подготовке рабочих, инженеров, исследователей и специалистов нового технологического уклада.

Молодежь — люди будущего

В политику, бизнес, во власть, в науку, на производства и во все сферы жизни должны прийти сильные молодые профессионалы.

— Молодежь — это люди наступающей эпохи. Уверен, они будут твердо отстаивать интересы России, вести страну по пути прогресса, лидерства и благополучия. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами — миллионы граждан России. Мы вместе, мы идем вперед. И конечно, нет никакой силы, способной остановить движение России вперед. Мы будем идти от победы к победе — так и будет! — заявил Владимир Путин.

После выступления президента слово взял председатель партии Дмитрий Медведев, который напомнил, что в этом году «Единой России» исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер.

— Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны, — Владимир Владимирович Путин, — заявил премьер.

Он признался, что партия была бы рада выдвинуть Владимира Путина в качестве кандидата, однако в нынешней политической ситуации ЕР поддерживает решение президента идти на выборы в качестве самовыдвиженца, при широкой поддержке общества. «Единая Россия» готова взять на себя все необходимые процедуры — от сбора подписей до информационной работы в регионах.

Владимир Путин поблагодарил партию и ее председателя, подчеркнув, что только вместе можно сделать Россию молодой и устремленной вперед.

После съезда лидер фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов заявил «Известиям», что уже дано поручение депутатам активизировать работу своих приемных для сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Процедуру запустят с понедельника.

Мнения экспертов

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский заявил «Известиям», что глава государства прежде всего отметил необходимость консолидации общества и сделал акцент на динамике развития страны.



— Президент продолжает в рамках избирательной кампании проводить встречи на ключевых площадках с общественными структурами, которые поддерживают его кандидатуру и политический курс. «Единая Россия» является одной из важнейших опор, и президент в своем выступлении не раз это подчеркнул. Партия играет серьезную стабилизирующую роль в политической системе и является ключевым механизмом развития, поскольку берет на себя ответственность за тот политический курс, который проводится, — сказал эксперт.



Ключевая задача и миссия следующего президентского срока, по мнению Дмитрия Бадовского. — заложить основы для развития России на десятилетия вперед, обеспечить долгосрочную стратегическую успешность и лидерство страны.

— Задача — сделать всё, чтобы страна лидерскими темпами развивалась в технологическом, экономическом, социальном плане и передать успешную, молодую Россию новым поколениям, поддержать их, — отметил он.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что президент обозначил курс на свободу, справедливость и стабильность как необходимые условия развития страны.

— Владимир Путин подчеркивает необходимость защиты суверенитета страны, приоритет в его программе — национальные интересы. Он усиливает патриотическую мобилизацию в поддержку курса на величие России, чтобы предстоящие выборы по смыслу и содержанию превратились в голосование за программу России как державы XXI века, — заявил «Известиям» эксперт. — Важно, что президент сказал: он готов и считает важным работать с оппозицией — в случаях, когда она предлагает конструктивные идеи.

По мнению Алексея Чеснакова, в речи главы государства не было и никаких сигналов, которые могли бы свидетельствовать об ухудшении позиций Дмитрия Медведева.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что Владимир Путин ясно дал понять: «Единая Россия» — важная политическая опора.

— Самовыдвижение — способ сформировать широкую базу политической поддержки, где ЕР является ключевой структурой. Уверенными остаются и политические позиции Дмитрия Медведева. Политический тандем сохраняет свое значение, — уверен эксперт.

Главный посыл в речи президента — курс на обновление и развитие России, уверен Ростислав Туровский. В первую очередь, по его мнению, речь идет о решении задач в социально-экономической и кадровой политике.

Член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что выступление президента стало рациональной речью человека, много и глубоко думающего о будущем.

— Президент видит в «Единой России» партнеров этого будущего. То есть это разговор о завтрашнем дне с призывом объединиться и поддержать исполнительную власть в строительстве этого самого завтра, — заявил «Известиям» эксперт.

Он также отметил, что Владимир Путин много говорил и о развитии гражданского общества, о необходимости консолидации в работе над будущим страны.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин не исключил возможности обновления политической системы страны в будущем.

— В начале выступления Владимир Владимирович подводил итоги за длительный период, начиная с «нулевых». Крайне важно, что в этой речи был сформулирован ценностный каркас, который является основой и гарантией необратимости перемен и устойчивого развития, — отметил эксперт. — Президент считает, что изменения к лучшему должны носить необратимый характер. Мы не должны оказываться в ситуации обнуления в результате экономических кризисов, внешнего давления или, к примеру, транзита власти — иначе возникают риски того, что страна окажется на краю пропасти.

По его мнению, для путинского большинства важным идеологическим маркером является тезис об устойчивом развитии с опорой на то, что сделано и достигнуто, чтобы не начинать с начала. Причем развитие не является противопоставлением стабильности — подлинное развитие и движение вперед невозможны без стабильности, без сильного государства, которое быстро адаптируется к кризисам и преодолевает их благодаря эффективному управлению, гибкой политической системе и активному гражданскому обществу.

— Почему реформы всегда противопоставляют стабильности? Это противоречие придумали политологи. Никакой серьезной альтернативы устойчивому развитию в качестве главного подхода и цели в политике не существует, — подчеркнул Константин Костин.