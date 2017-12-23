Путин не увидел силы, способной остановить Россию

Россия всегда будет двигаться вперед от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нет никакой силы, способной остановить движение России вперед, страна будет идти от победы к победе», — заявил глава государства на 17-м съезде партии «Единая Россия».

Владимир Путин отметил, что Россия объединяет миллионы очень разных людей, со своими радостями, трудностями, проблемами.

«Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России - это самая надежная гарантия её достойного, прорывного, необратимого развития. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами миллионы граждан России», – сказал президент РФ.