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Путин не увидел силы, способной остановить Россию

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Россия всегда будет двигаться вперед от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нет никакой силы, способной остановить движение России вперед, страна будет идти от победы к победе», — заявил глава государства на 17-м съезде партии «Единая Россия».

Владимир Путин отметил, что Россия объединяет миллионы очень разных людей, со своими радостями, трудностями, проблемами.

«Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России - это самая надежная гарантия её достойного, прорывного, необратимого развития. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами миллионы граждан России», – сказал президент РФ.

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