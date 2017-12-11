Милонов прокомментировал реакцию Киева на запуск поездов в обход Украины

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал реакцию Киева на запуск российских поездов в обход Украины.

«Идут поезда, и эти дикари на них прыгают. К сожалению, существуют гопнические районы, которые приличные люди обходят стороной, потому что не хотят связываться», — заявил Милонов, которого цитирует «Федеральное агентство новостей».

Милонов также отметил, что Украину следует «обойти стороной», поскольку там не действуют нормы закона и понятия морали.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что прекращение движения российских поездов по территории Украины якобы должно снизить вероятность терактов в стране.

11 декабря в РЖД сообщили, что более 120 пассажирских и 30 грузовых поездов уже курсируют в обход Украины ежедневно.