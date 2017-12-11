Поезда РФ южного направления следуют по маршруту в обход Украины

Российские поезда южного направления теперь следуют по новому маршруту. Для них построили железнодорожную магистраль Журавка–Миллерово. Ранее составы до Адлера делали крюк, чтобы объехать участок в Луганске. Новую ветку в обход Украины проложили всего за два года. А это почти 140 км путей в Ростовской и Воронежской областях. Построены семь новых станций. Сообщается, что в сутки по магистрали будет проходить до 190 поездов. Вместе с расписанием изменился и порядок продажи билетов. Теперь оплатить проезд можно за три месяца до даты отправления. Исключение — международные маршруты. Для них действует прежний порядок: билеты доступны за два месяца.