РЖД пустила все российские пассажирские поезда в обход Украины

Все российские пассажирские и грузовые поезда с 11 декабря полностью переходят на движение по новой железнодорожной линии Журавка–Миллерово в обход Украины.

Речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поездов. Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. До этого российские поезда южного направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу.

Как сообщает телеканал «Звезда», регулярное движение грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации было запущено в сентябре 2017 года, а пассажирские поезда начали курсировать на участке Журавка–Миллерово с середины ноября.

Строительство железнодорожной линии Журавка (Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область) — Миллерово (Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область) началось в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017-го.