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Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины

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Больше 120 пассажирских и 30 грузовых поездов уже курсируют в обход Украины ежедневно. Об этом сообщили в ОАО «РЖД».

Поезда идут по новому железнодорожному участку Журавка – Миллерово. На нем появились две новые станции – Зайцевка и Кутейниково, где останавливаются четыре пассажирских поезда, следующих по маршрутам Москва – Владикавказ, Новосибирск – Адлер, Москва – Ростов и Санкт-Петербург – Кисловодск, сообщает телеканал «Звезда». Часть пассажирских и грузовых составов уже курсировали по новому участку в октябре и ноябре.

Магистраль Журавка – Миллерово протяженностью 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. Максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых – до 90 км/ч.

Ранее в РЖД заявляли, что с 11 декабря все российские поезда пойдут в обход Украины. По старому направлению поезда курсировать уже перестали.

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