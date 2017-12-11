Прямой эфир
Сюжет:

Взрыв в Нью-Йорке связали с терроризмом

0
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал взрыв на Манхэттене попыткой совершения террористической атаки. Полиция города также связала нападение с терроризмом. Подозреваемый — 27-летний Акайед Улл, выходец из Бангладеш — мог находиться под влиянием боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства». Самодельная бомба была прикреплена к телу нападавшего, на месте происшествия обнаружено еще 1–2 взрывных устройства. Сообщается, что задержанный работал в Нью-Йорке таксистом, но срок его лицензии истек. По последним данным, в результате атаки пострадали пять человек, в том числе сам нападавший. Президент США Дональд Трамп уже проинформирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подозреваемый в подрыве бомбы в Нью-Йорке рассказал о своих мотивах
Транспортный узел в Нью-Йорке возобновил работу после взрыва

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017