Взрыв в Нью-Йорке связали с терроризмом

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал взрыв на Манхэттене попыткой совершения террористической атаки. Полиция города также связала нападение с терроризмом. Подозреваемый — 27-летний Акайед Улл, выходец из Бангладеш — мог находиться под влиянием боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства». Самодельная бомба была прикреплена к телу нападавшего, на месте происшествия обнаружено еще 1–2 взрывных устройства. Сообщается, что задержанный работал в Нью-Йорке таксистом, но срок его лицензии истек. По последним данным, в результате атаки пострадали пять человек, в том числе сам нападавший. Президент США Дональд Трамп уже проинформирован.