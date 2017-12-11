«Задача решена блестяще»

Президент РФ Владимир Путин вчера неожиданно прибыл на авиабазу Хмеймим в Сирии, где поручил Министерству обороны начать вывод российской группировки войск. Глава государства заявил, что Россия сохранит в регионе два пункта базирования — в Тартусе и Хмеймиме, — однако основная часть контингента вернется домой. Из Сирии президент отправился в Каир, где встретился с главой Египта Абдул-Фаттахом Халилом ас-Сиси. Стороны обсудили ситуацию в САР, возобновление прямого авиасообщения между странами и расширение военно-технического сотрудничества. Как пояснил «Известиям» вице-премьер Дмитрий Рогозин, Египет проявляет интерес «почти ко всем видам техники». В этот же день российский лидер обсудил вопрос сирийского урегулирования с Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе своего визита в Турцию.

В графике главы государства в этот день значились два визита — в Египет и Турцию, однако уже днем стало известно, что Владимир Путин неожиданно прилетел на авиабазу Хмеймим. Верховного главнокомандующего встречали министр обороны Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад. Российский лидер на военном «УАЗе» проехал к месту построения личного состава, где, обращаясь к военным, отдал приказ о начале вывода российской группировки из Сирии.

— Самое главное для военного человека — и мы с вами это хорошо знаем, — это защита своего Отечества, своего народа. В этом не только смысл всей военной службы, но и всей жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу, — подчеркнул президент. — При этом свой основной экзамен на верность Отчизне воин сдает именно в условиях боевых действий, сопряженных с огромным риском для жизни и здоровья.

Глава государства отметил, что в России не забудут тех, кто отдал свою жизнь в ходе военной операции.

— Эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался. Да, угроза террористических проявлений во всём мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена — решена блестяще. Поздравляю вас! — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что мужество российских военных помогло сохранить Сирию как единое государство.

— Летчики, моряки, силы спецопераций, разведка, военнослужащие органов управления и снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата: мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм. Родина гордится вами, — сказал глава государства.

Он пояснил, что РФ сохранит в Сирии два пункта базирования — в Тартусе и Хмеймиме. Однако основная часть контингента будет выведена из региона.

Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил российскому лидеру, что за 227 суток операции было уничтожено почти 400 танков, 12 тыс. единиц техники и вооружений противника, 23 тыс. боевиков.

Отдельную встречу глава государства провел с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийский лидер поблагодарил российский народ за помощь в борьбе с терроризмом, Владимир Путин, в свою очередь, выразил надежду, что вместе Россия, Иран и Турция смогут стабилизировать ситуацию в Сирии.

Президенты также встретились с сирийскими и российскими военнослужащими. Обращаясь к летчикам ВКС РФ, Владимир Путин поинтересовался, когда они полетят домой. Один из пилотов сообщил, что уже сегодня.

— Вам спасибо большое еще раз, всего вам доброго. Счастливой дороги на родину... И с наступающим вас Новым годом, своим близким передайте, — попросил российский лидер.

Возвращение домой

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, контингент наземных сил в Сирии сократится почти втрое. Из трех батальонов военной полиции к весне останется только один. Первым выведут батальон военной полиции 136-й бригады, укомплектованный преимущественно уроженцами Дагестана и работавший в последнее время на юге Сирии. А уже в конце января — начале февраля на родину отправятся военные полицейские из батальона 71-го полка 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ханкале.

После сокращения контингента задачи военных полицейских останутся прежними. Они будут обеспечивать охрану российских баз, работу центров примирения и контроль прекращения огня в зонах деэскалации, а также распределять гуманитарную помощь. Для прикрытия двух постоянных баз в Латакии и Тартусе продолжат нести службу части ПВО, береговой обороны и подразделения противодиверсионных сил. На Хмеймиме останутся многоцелевые вертолеты Ми-8, которые будут решать задачи поиска и спасения, перевозить грузы и пассажиров в интересах российской группировки.

Состав авиационной группировки еще уточняется, отметили в Минобороны. Однако уже известно, что в Сирии продолжит службу отряд беспилотников. Будет развиваться и инфраструктура российских баз, в том числе — строиться жилой фонд. Рассматривается возможность размещения личного состава вместе с семьями.

Египет становится ближе

Из Сирии Владимир Путин отправился в Египет. Президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси лично встретил российского лидера у трапа самолета. На протяжении всего пути из аэропорта во дворец красовались баннеры с приветственными словами в адрес «истинного друга Египта Владимира Путина в стране мира».

В ходе встречи главы государств обсудили одну из самых чувствительных тем — возобновление прямого авиасообщения между странами. По словам Владимира Путина, египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах, поэтому Россия будет стремиться к тому, чтобы подписать межправительственный протокол о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Каиром в ближайшее время.

Позже министр транспорта Максим Соколов заявил, что авиасообщение может быть возобновлено уже в феврале 2018 года.

— Всё зависит от египетской стороны, — сообщил он.

По итогам визита подписан акт о начале работ по строительству атомной электростанции «Эд-Дабаа», которое завершится в 2028–2029 годах, а также соглашение о поставках атомного топлива. По оценке гендиректора компании «Росатом» Алексея Лихачёва, по масштабу данный проект можно сравнить с возведением советскими специалистами Асуанской плотины.

После переговоров глава Египта заявил журналистам, что страна всегда смотрела на Россию как на союзника в самых разных сферах.

— Главная задача России и Египта — достижение мира и стабильности в нашем регионе, — подчеркнул он.

Обсудили лидеры двух стран и перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Владимир Путин пояснил, что статус Иерусалима должен быть определен путем прямого диалога.

— Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые бы отвечали интересам обеих сторон, — подчеркнул он, добавив, что необдуманные решения могут привести к дестабилизации и спровоцировать конфликт.

Российский лидер также заявил о расширении военно-технического сотрудничества между странами. Как сообщил «Известиям» вице-премьер Дмитрий Рогозин, Египет проявляет интерес «почти ко всем видам техники».

Большие возможности

Из Каира президент прилетел в Анкару, где провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики, ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование.

По итогам переговоров российский и турецкий лидеры сделали несколько важных заявлений. Так, Владимир Путин подчеркнул, у Москвы и Анкары «большие возможности» в сфере военно-технического сотрудничества, а кредитное соглашение с Турцией будет скоро подписано. Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь сообщил, что вопрос о поставках в страну зенитно-ракетных комплексов С-400 будет решен в течении уже этой недели.

Российский лидер отметил, что в ходе переговоров был сделан акцент на Ближневосточном урегулировании и ситуации в Сирии. Владимир Путин заверил: в случае новых вылазок террористов Россия предпримет эффективные меры. Кроме того, глава государства проинформировал турецкого президента о том, что Сирийский конгресс диалога обсудит конституцию страны и проведение выборов под эгидой ООН. В мирный процесс будет вовлечена и Турция.

Главы государств обсудили и соглашение по статусу Иерусалима. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сошлись во мнении, что оно должно быть предметом прямых переговоров палестинцев и израильтян, а решение США признать Иерусалим столицей Израиля дестабилизирует обстановку. Лидеры двух стран договорились в ближайшее время встретиться в Сочи, чтобы обсудить вопросы политического урегулирования в сирийском регионе.