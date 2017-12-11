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Президенты РФ и Египта обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Главы государств согласились в необходимости урегулирования ситуации в регионе политическим путем.

«Среди вопросов, которые мы обсудили, — ситуация в Сирии и Ливии, и мы сделали акцент на том, что эти вопросы должны урегулироваться мирным политическим путем», — цитирует ас-Сиси «РИА Новости».

Египетский лидер сообщил также о совпадении позиций РФ и Египта по расширению зоны деэскалации в САР ради создания условий для продолжения мирного переговорного процесса между всеми сторонами в Сирии.

Встреча двух лидеров проходит 11 декабря в Каире. Среди главных тем: вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической, политической и гуманитарной сферах. Как писал портал iz.ru, в ходе встречи были подписаны акты о начале работ по проекту строительства первой египетской АЭС «Эль-Дабаа». Также Владимир Путин выразил готовность РФ возобновить прямое авиасообщение с Египтом, соответствующий протокол будет подписан в ближайшее время. 

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