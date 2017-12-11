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Путин 12 декабря встретится с судьями Конституционного суда

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 12 декабря встретится с судьями Конституционного суда.

Информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.

«12 декабря состоится традиционная встреча главы государства с судьями Конституционного суда РФ, приуроченная к отмечаемому 12 декабря государственному празднику — Дню Конституции России», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Напомним, что КС РФ контролирует исполнение положений конституции РФ, вступившей в силу 25 декабря 1993 года после всенародного голосования, состоявшегося 12 декабря 1993 года. 12 декабря отмечается в России как День Конституции.

21 июля Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу на норму закона о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, подчеркнув, что решение исполнительного органа о передаче Исаакия Церкви в будущем может стать предметом для судебного спора.

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