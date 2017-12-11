Путин заявил о важности воспитания на основе добра и справедливости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ отметил важность воспитания подрастающего поколения на основе идеалов справедливости и добра.

Он указал, что главной темой форума станет роль гуманитарного сотрудничества в укреплении института семьи. Российский лидер обратил внимание, что именно семья создает атмосферу, формирующую личность и мировоззрение ребенка, отмечает РЕН ТВ. Президент выразил уверенность, что воспитание детей на основе идеалов добра будет способствовать сохранению дружеских отношений между государствами и народами в будущем.

Портал iz.ru сообщил в понедельник, что Владимир Путин выразил уверенность в приветственной телеграмме участникам X съезда Союза кинематографистов России, что у отечественного киноискусства есть огромный потенциал развития.