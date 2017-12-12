Конституции прописали социальную ответственность

Конституция в России соблюдается недостаточно, а наибольшее количество проблем накопилось в сфере обеспечения социально-экономических прав граждан. Такие данные приводит ВЦИОМ в своем опросе к Дню Конституции РФ, с которым ознакомились «Известия». Согласно результатам исследования, 61% россиян полагает, что Основной закон отвечает всем запросам граждан, а 28% считают, что это не так. Эксперты отмечают, что у общества пока нет четкого понимания, что должно быть прописано в Конституции, а что в документах более низкого уровня, поэтому и ответы — результат запроса общества на выполнение социальных обязательств государства.

Так, большинство респондентов — 64% — уверены, что власти соблюдают Основной закон лишь отчасти. По мнению 20% опрошенных, чиновники следуют ему в полной мере. И только 9% считают, что Конституция в России не соблюдается совсем.

При этом 38% отмечают, что Основной закон в изменениях не нуждается, а еще 52% респондентов заявляют, что они «скорее необходимы». Среди поправок, которые граждане хотели бы внести в Конституцию, — прописать минимальный размер оплаты труда, пенсии и сроки их выплат (10%), обозначить норму о бесплатном, доступном здравоохранении и таком же образовании (по 5%), зафиксировать наказание за коррупцию, прописать норму о повышении детских пособий и выплат нуждающимся семьям, социальную политику (по 4%).

Не против некоторые россияне и пересмотра Уголовного и Трудового кодексов (4 и 3%), а также — обозначения нормы о защите прав человека (3%). Еще 2% отметили, что в Конституцию надо вернуть смертную казнь. Однако большинство — 51% — не смогли уточнить, что именно они хотели бы изменить в действующей Конституции.

Комментируя результаты исследования, аналитик ВЦИОМа Иван Леконцев отметил, что граждане с уважением относятся к Основному закону.

— Никто не предлагал бы поправки в Конституцию, если бы думал, что она не имеет силы. Поправки касаются тех же проблем, о которых россияне, как показывают другие наши исследования, говорят регулярно: уровень жизни, образование, здравоохранение. Причем все они — с упором на финансовый вопрос. Однако запрос на изменение политической части Конституции выражен очень слабо. У опрошенных нет четкого понимания, что должно быть в Конституции, а что — в документах более низкого уровня. Они просто хотели бы юридического уточнения социальных обязательств государства, — пояснил социолог.

Как отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, россияне понимают, что некоторые положения Конституции надо поправить. Основной закон, которым мы сегодня пользуемся, писался 20 лет назад в других условиях, напомнил эксперт.

— В нем содержится всё необходимое, и это отвечает тому запросу на справедливость, который есть в обществе. Другое дело, что не все россияне удовлетворены качеством выполнения Конституции. А это уже вопрос не к Конституции, а к чиновникам, которые законы реализуют, — подчеркнул Алексей Мартынов.

Порой люди просто не понимают, что именно должно быть прописано в Конституции, заметил эксперт. В понимании многих это «некий талмуд, в котором есть ответы на все вопросы», сказал он.