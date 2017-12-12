«Нет необходимости менять Конституцию»

12 декабря в России отмечается День Конституции. В его преддверии полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский рассказал «Известиям», стоит ли ожидать изменения Конституции, почему статьи Основного закона обязательны к исполнению, а мораторий на смертную казнь — исторически верное решение.

— Вы в числе сторонников или противников изменения Конституции?

— Люди, написавшие Основной закон, были высокопрофессиональны. Ключевые моменты, заложенные в Конституцию 25 лет назад, продолжают оставаться актуальными, работающими. При этом надо понимать условия, в которых закон писался четверть века назад. Конечно, за это время многое изменилось в стране, но никто сейчас не скажет, что документ устарел, что уменьшилось его значение. Даже те, у кого есть претензии к Конституции, говорят о необходимости менять отдельные положения, приводить их в соответствие с реалиями сегодняшнего дня, но не редактировать Основной закон целиком. Я, конечно, противник изменения Конституции без особой необходимости, и пока я этой необходимости не вижу.

— Можете объяснить, почему?

— В Основном законе и в учебниках по конституционному праву четко написано: Конституция — закон прямого действия. И, с одной стороны, это так. С другой — за каждой статьей есть закон или законы, определяющие порядок применения того или иного конституционного положения. Например, говорится о праве на здравоохранение и юридическую помощь и следом — масса законов, предусматривающих их оказание.

Корректнее говорить о том, что Конституция, которая содержит основополагающие юридические положения, является еще и философско-юридическим набором маяков, то есть тем, к чему мы должны стремиться. Это формулировка целей, а не только действующего права. А эти цели не изменились, поменялись только условия.

— То есть адаптировать Основной закон к этим условиям не нужно?

— Есть страны, где конституции нет как таковой, и ничего, нормально живут. А есть США, где конституции уже 200 лет, и нельзя сказать, чтобы по этому поводу кто-то переживал. На мой взгляд, российская Конституция может просуществовать еще достаточно долго — достижение целей, которые там прописаны, потребует жизни ни одного поколения. И, конечно, никто не мешает в случае такой необходимости вносить поправки в закон. Конституционный суд всегда может дать актуальное толкование по тем или иным нормам.

— У вас как у юриста есть, так скажем, «нелюбимые» статьи Основного закона?

— Есть отдельные постановления Конституционного суда, толкующие Конституцию, которые мне не очень нравятся. Но, как говорится, «жираф большой — ему видней». Как ученый я мог бы предъявить претензии к некоторым позициям Конституционного суда, а как практикующий юрист исхожу из того, что его решения подлежат исполнению — и точка. Неэтично будет называть, что конкретно я считаю нецелесообразным, так как 16 лет представляю интересы правительства в Конституционном суде.

— Ну например, Конституция гарантирует право на квалифицированную юридическую помощь, а вот в части медпомощи такого указания нет...

— Может, не заметили, проморгали. А может, и потому, что в то время, когда писался закон, была государственная медицина и практически не было частной. В государственной подразумевалось, что любой врач, имеющий диплом, оказывает квалифицированную помощь. А вот юридические кооперативы тогда уже существовали в полный рост и никакой квалифицированной помощи не оказывали.

КС в свое время разъяснил, что квалифицированная юридическая помощь — это помощь адвокатов по уголовным делам. Тогда как консультативную помощь и представительство в суде по гражданским делам сейчас оказывает кто угодно. Суды мучаются, потому что приходят безграмотные юристы, которые только мешают. Но чтобы консультации давали только адвокаты или люди, сдавшие специальный экзамен, — такой возможности нет.

Только недавно в Кодексе об административном судопроизводстве впервые записали, что выступать в суде может только юрист. Но при современном кошмарном уровне юридического образования этого мало.

— Хорошо. А что в таком случае вам кажется образцовым?

— Например, решение Конституционного суда о том, что применение смертной казни в России невозможно не только из-за моратория, но и в силу конкретных исторических и объективных условий. То есть суд по факту сделал невозможным смертную казнь на данном этапе развития российского общества. Важным было и недавнее решение предоставить право женщинам на суд присяжных. Это если мы берем сферу уголовного права. Много хороших решений есть в гражданском, налоговом праве. Я абсолютно удовлетворен решениями Конституционного суда — 95% из них. Еще по 3% можно дискутировать, и только 2% — те, что мне однозначно не нравятся.

— Нужен ли, на ваш взгляд, закон о Конституционном собрании?

— Пока не слышал ни одного убедительного довода в его пользу. У нас есть механизмы изменения Конституции. И те незначительные технические изменения, которые в свое время надо было внести в Основной закон, были внесены в него и без созыва Конституционного собрания. Оно необходимо только в случае, если принимается решение о принципиальном, коренном изменении Основного закона. Такой необходимости сейчас нет.

— С 2005 года День Конституции — 12 декабря — стал рабочим днем...

— Лично для меня самыми важными датами являются 9 мая и Новый год как семейный праздник. Из государственных дат это 12 июня и 12 декабря — День России и День Конституции. Основной закон заложил основы порядка. Порядка, при котором мы живем.