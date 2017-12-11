Его мгновения: Москва простилась с Леонидом Броневым

Понедельник со слезами на глазах для россиян уже становится печальной традицией: две недели назад проводили в последний путь оперного певца Дмитрия Хворостовского. На этот раз — народного артиста СССР Леонида Броневого. Легендарный Мюллер, фразы которого повторяет не одно поколение зрителей, ушел из жизни 9 декабря.

Простились с актером в родном «Ленкоме», где, несмотря на болезнь, Броневой до последнего выходил к зрителям, а его герои всегда срывали овации.

— В последний раз мы с ним играли в «Вишневом саде» 19 октября, — поделилась с «Известиями» народная артистка России Александра Захарова. — Потом ему стало тяжело ходить по сцене…

Леонид Сергеевич еще нашел в себе силы отыграть спектакль «День опричника» в начале ноября и приступить к репетициям в новой постановке «Ленкома» по Шекспиру. Теперь над ней работает другой артист, а к «поминальной доске» «Ленкома», где запечатлены ушедшие Пельтцер, Леонов, Янковский, Абдулов и другие легенды театра, добавится портрет Леонида Броневого.

Проститься с любимцем миллионов советских и российских зрителей пришли коллеги по «Ленкому» — Дмитрий Певцов, Анна Большова, Виктор Раков, Инна Чурикова, Александр Збруев, художественный руководитель театра Марк Захаров, а также глава Союза театральных деятелей Александр Калягин и другие.

На сцене театра стоял открытый гроб, усыпанный алыми и белыми цветами, рядом — венки от коллег, поклонников, друзей. Возле гроба скорбела вдова артиста, ей что-то тихо говорили Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Известно, что Броневой не любил цветов и всегда раздаривал их после спектакля. Но как еще выразить свое уважение гению сцены, зрители просто не знали и несли, и несли венки и букеты. Худрук театра имени Ермоловой Олег Меньшиков принес своему партнеру по «Покровским воротам» большой букет гвоздик и молча поклонился.

Народная артистка России Елена Шанина в разговоре с корреспондентом «Известий» вспомнила, что в последний свой день Леонид Сергеевич вдруг очень захотел мороженого.

— Ребята из театра поехали, привезли ему. Это было его последнее желание… — рассказала она.

В зале звучала музыка из фильма «Семнадцать мгновений весны». В чем-то она перекликается с биографией артиста. Леонид Сергеевич полжизни прослужил в периферийных театрах в ожидании своего мгновения, но и чужой успех умел ценить.

— Мог подойти и сказать: «Ты сегодня очень хорошо сыграл!» Ходишь потом весь день, думаешь: чего же такого хорошего я сыграл? — вспоминал о совместной работе с Броневым Дмитрий Певцов. — А еще он был очень прямым человеком. Мог сказать о ком-то: «Артист он никакой, зато человек — полное г…». Вот в этом афоризме весь он.

RIAN_346841 На 89-м году жизни скончался артист Леонид Броневой Фото: РИА Новости/Илья Питалев RIAN_64307 Броневой в роли Мюллера в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», 1974 год Фото: РИА Новости RIAN_185659 Актер на выборах президента Российской Федерации, 2008 год Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 20060911_gaf_rl09_013_1 Репетиции спектакля «Чайка» в театре Ленком, 2006 год Фото: Global Look Press/Семен Лиходеев TASS_3764130_1 Сцена из спектакля «Равняется четырем Франциям». На первом плане: Леонид Броневой (Шахматов), Анна Антоненко-Луконина (Ломова), 1982 год Фото: ТАСС/Михаил Строков TASS_9661272_1 Президент России Владимир Путин и актер Леонид Броневой, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (слева направо), на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2014 год Фото: ТАСС/Илья Питалев TASS_579594_1 Во время вручения премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Простые вещи», 2008 год Фото: ТАСС/Александр Куров 20071113_gaf_rm46_006_1 Заслуженный артист РФ Александр Лазарев в роли Писателя (он же Орфей) и народный артист СССР Леонид Броневой в роли Соседа (он же Отец) на прогоне нового спектакля «Плач Палача» в театре Ленком, 2003 год Фото: Global Look Press/Владимир Мышкин RIAN_942733 Артисты Дмитрий Дорлиак (слева) в роли Анучкина и Леонид Броневой – Яичница в сцене из спектакля по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба», 1975 год Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин RIAN_365698 Президент России Дмитрий Медведев вручает орден «За заслуги перед Отечеством» II степени актеру Леониду Броневому, 2008 год Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев RIAN_2490461 Во время сбора труппы театра Ленком в Москве, 2014 год Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Броневой был не только прямым, но совестливым и ответственным. Об этом напомнила собравшимся Елена Шанина.

— Лет пять назад вышла статья, в которой Леонид Сергеевич рассуждал о страшном прошлом нашего народа. Он знает об этом не понаслышке: его папа был репрессирован. В тот момент вновь поднялась волна возвращения Сталина в кино и театре. Леонида Сергеевича эта тенденция очень возмутила и испугала. Он понимал, что с обществом творится что-то неладное, если главным человеком страны люди выбрали не Пушкина, а Сталина. Я думала, что он занимался только искусством, а оказывается, он еще искренне и глубоко переживал за свою страну.

В зале зазвучали строчки Тютчева «Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять…» в исполнении Броневого, и поклонники артиста расплакались.

— Он умел так говорить, так увлекать своими фразами, что они переходят из поколения в поколение, — заметил Дмитрий Певцов. — Марк Захаров долго собирал удивительную актерскую палитру, чтобы раскрасить «Ленком». Но с годами она становится всё тусклее — исчезают главные цвета. Не стало еще одного: яркого, неординарного, мудрого, афористичного Броневого.

Похоронили народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище рядом с другим кумиром миллионов — Владимиром Зельдиным.