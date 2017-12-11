Разговор на троих

Глава МИД России Сергей Лавров 11 декабря с рабочим визитом посетил Индию. В Нью-Дели у него прошли двусторонние переговоры с президентом страны Рамом Натхом Ковиндом и министром иностранных дел Сушмой Сварадж. Кроме того, шеф российской дипломатии встретился в индийской столице со своим китайским коллегой Ваном И. Но главной целью поездки стали трехсторонние переговоры глав МИД России, Индии и Китая (РИК).

Прибыв на встречу, министры сначала пообщались тет-а-тет, а затем вышли на совместное фотографирование. Сушма Сварадж, видимо, решила задать теплый тон будущим переговорам и, не ограничившись традиционным рукопожатием, свела руки Сергея Лаврова и Вана И. Министры рассмеялись, попозировали журналистам и прошли в зал заседания.

Формат РИК начал оформляться в 2003 году, напомнили в преддверии поездки в российском дипломатическом ведомстве. Тогда министры встречались на полях Генеральной Ассамблеи ООН, а также в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедшего в октябре 2004 года. А уже с 2005-го трехсторонние переговоры в подобном формате проходят без привязки к какому-либо событию. Последняя такая встреча состоялась в Москве в апреле 2016 года.

Отношения России, Китая и Индии развиваются и на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС. Кроме того, в этом году Нью-Дели стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, в эту структуру теперь входят восемь стран, среди них Россия имеет самую большую территорию, а Китай и Индия — самое большое количество населения.

Однако если общение Москвы с Пекином и Нью-Дели носит бесконфликтный характер, то о диалоге китайцев с индийцами этого пока не скажешь. За несколько дней до трехсторонней встречи индийский беспилотник зашел в воздушное пространство КНР и упал на китайской территории. Тогда Пекин выразил Нью-Дели решительный протест. При этом совсем недавно двум странам удалось уладить длившийся более двух месяцев пограничный конфликт в районе плато Доклам. В июне китайские военнослужащие при строительстве дороги вошли на территории, которые считает своими Бутан. По просьбе королевства Индия, обеспокоенная также и тем, что Китай может отрезать ее от восточных штатов, отправила в этот район войска. Уже в середине августа появилась отчетливая угроза столкновений между военными двух стран. Однако к концу месяца Пекин и Нью-Дели смогли договориться о разведении войск. Кроме того, у стран сохраняются и территориальные споры. Речь идет прежде всего о горах на севере Кашмира (примерно 60 тыс. кв. км), а также об отдельных участках в других районах.

Не случайно на итоговой пресс-конференции Сушма Сварадж говорила о необходимости искать больше взаимопонимания с Китаем. Тем не менее ввиду имеющейся напряженности Россию в этих отношениях можно рассматривать как посредника, который сглаживает острые углы.

Выступая перед журналистами, министры отметили безальтернативность урегулирования конфликтов на основе международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Это касается конфликтов в Сирии, на Корейском полуострове и на Украине. Что касается борьбы с террором, Сергей Лавров отметил, что российская база данных иностранных террористов «является удобной формой сотрудничества, в которой уже участвуют наши китайские и индийские партнеры». Кроме того, российский министр рассказал, что Москва, Нью-Дели и Пекин выступают за разработку конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом.

По завершении пресс-конференции Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к постаменту на улице имени Александра Кадакина, бывшего российского посла в Индии, который скончался 26 января 2017 года при исполнении служебного долга.

Также министр выступил в политологическом центре «Вивекананда». Послушать российского министра вполне предсказуемо собрался полный зал, встретивший его аплодисментами.

По завершении своего выступления Сергей Лавров наградил отставных индийских дипломатов, которые внесли значительный вклад в развитие отношений с Россией. После этого глава МИД РФ ответил на вопросы российских журналистов о возможной роли Москвы в урегулировании палестино-израильского конфликта в свете заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

— Мы никогда не претендовали на то, что мы в одиночку сможем решить палестино-израильскую проблему. Мы всегда работали в коллективе, в «квартете» международных посредников, куда при общей мировой поддержке входили и входят Россия, США, ООН и Евросоюз. К сожалению, американская сторона регулярно — и в прошлых администрациях, и сейчас — делала заявления, что только они будут решать палестино-израильскую проблему. Поэтому единоличное какое-то первенство мы здесь не преследуем, — подвел итоги своего визита в Индию Сергей Лавров.

Как отметил шеф российской дипломатии, «мы хотим добиться результата, а не сорвать какие-то пропагандистские очки».