Ограничение на количество домашних питомцев ввели в Кишиневе

Власти столицы Молдавии ввели ограничение на количество домашних животных в одной квартире. Одобрение закона соответствующего содержания откладывалось не один раз, но решение все же принято.

За основу закона взято утверждение «одно животное для одной семьи». «Те, у кого их (животных. – Ред.) больше, должны будут найти решение проблемы», — заявил пресс-секретарь столичной мэрии Вадим Брынзанюк, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Меры были приняты в результате многочисленных жалоб жителей Кишинева. Ограничение введено в рамках налога на собак, он составляет 120 леев (411 рублей).

Sputnik Молдова отмечает, что средства пойдут на строительство приюта для бездомных животных и их стерилизацию.

Ранее в понедельник портал iz.ru сообщил, что уголовное дело возбуждено после обнаружения трупов собак в центре временного содержания животных в Кольском районе Мурманской области.