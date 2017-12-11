Полиция обнаружила многочисленные трупы собак в приюте под Мурманском

Уголовное дело возбуждено после обнаружения трупов собак в центре временного содержания животных в Кольском районе Мурманской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

Как передает ИА «Би-порт», с заявлением в полицию о жестоком обращении с животными обратилась женщина, которая надеялась обнаружить в центре свою потерявшуюся собаку.

Ее питомца там не было, однако женщина увидела другую собаку, которая находилась в крайней степени истощения. Она забрала животное с целью отвезти его в ветеринарную клинику, но собака скончалась по дороге. Женщина также отметила, что в центре трупы животных находились в одном помещении с живыми собаками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Устанавливаются обстоятельства инцидента.