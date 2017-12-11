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Актера Леонида Броневого похоронили на Новодевичьем кладбище

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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11 декабря в Москве простились с народным артистом СССР Леонидом Броневым. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в театре «Ленком», где артист проработал около 30 лет.

Броневой скончался 9 декабря в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. До своего 89-го дня рождения он не дожил всего неделю. 

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Он запомнился зрителям блестящим исполнением роли шефа гестапо Мюллера в легендарном 12-серийном телефильме «Семнадцать мгновений весны». Также актер сыграл в таких знаковых кинолентах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви». Актер является  полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом двух Государственных премий. 

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