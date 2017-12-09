Броневой не дожил недели до 89-го дня рождения

Народный артист России Леонид Броневой всего неделю не дожил до своего 89-го дня рождения. Он появился на свет в Киеве 17 декабря 1928 года, а скончался 9 декабря 2017 года в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с известным актером «Ленкома» пройдет 11 декабря в большом зале театра.

Броневой — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат двух Государственных премий. Он запомнился кинозрителям по блестящим ролям в лентах «Семнадцать мгновений весны», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви».

Портал iz.ru сообщал, что Леонид Броневой будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

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