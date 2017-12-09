Прямой эфир

Броневой не дожил недели до 89-го дня рождения

0
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России Леонид Броневой всего неделю не дожил до своего 89-го дня рождения. Он появился на свет в Киеве 17 декабря 1928 года, а скончался 9 декабря 2017 года в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с известным актером «Ленкома» пройдет 11 декабря в большом зале театра. 

Броневой — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат двух Государственных премий. Он запомнился кинозрителям по блестящим ролям в лентах «Семнадцать мгновений весны», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви».

Портал iz.ru сообщал, что Леонид Броневой будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Ленкоме» вспоминают Леонида Броневого
Леонид Броневой попал в больницу после падения с лестницы в своем доме
Леонид Броневой попал в больницу после падения с лестницы в своем доме
Медики подозревали у актера перелом шейки бедра

ч

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017