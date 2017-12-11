Саакашвили объявил себя военнопленным

Михаил Саакашвили, возглавляющий партию «Движение новых сил», объявил в зале Печерского районного суда Киева, что является военнопленным, а не задержанным.

«Я считаю себя пленником, военнопленным, а не задержанным», — объявил он со скамьи подсудимых, сообщает ТАСС. В суд Саакашвили доставили для избрания меры пресечения. Здание суда охраняют около 1 тыс. полицейских, до начала заседания сторонники бывшего президента Грузии пытались прорваться в зал суда, но были оттеснены правоохранителями.

Саакашвили задержали 8 декабря по подозрению в содействии участникам преступных организаций, во время нахождения в СИЗО политик объявил голодовку.

В воскресенье, сообщал портал iz.ru, сторонники лидера партии «Движение новых сил» собрались на митинг в Киеве, выдвинув четыре требования к Верховной раде, в том числе принять закон об импичменте президента Украины Петра Порошенко. На марше в поддержку Саакашвили собралось около 50 тыс. человек.