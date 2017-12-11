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Сорвавших показ фильма о Донбассе в Москве отпустили из полиции

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Задержанных участников движения SERB, причастных к срыву показа фильма «Полет пули» в московском кинотеатре «Октябрь», отпустили после составления административных протоколов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

Показ документального фильма о войне в Донбассе прошел 10 декабря в рамках Международного фестиваля документального кино «Артдокфест». Во время мероприятия активисты распылили в зале пахучую жидкость.

«После составления протоколов четырех членов SERB отпустили. Протокол составили по статье 19.3 КоАПа о неповиновении полиции», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

Он отметил, что нарушителям порядка грозят до 15 суток ареста.

Один из руководителей движения SERB Игорь Бекетов сообщил 10 декабря, что активистам были предъявлены обвинения в неповиновении сотрудникам полиции.

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