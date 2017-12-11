Премьер Швеции призвал наказать напавших на синагогу в Гётеборге

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что в стране нет места антисемитизму и призвал привлечь к ответственности нападавших на синагогу в городе Гётеборг.

«Меня возмущает нападение на синагогу и насилие против евреев, к которому подстрекали на демонстрации в Мальмё. В шведском обществе нет места антисемитизму. Нарушители должны быть привлечены к ответственности», — приводит заявление премьера «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что накануне хулиганы в масках атаковали синагогу, забросав ее «коктейлями Молотова». По данным полиции, нападение совершила группа из 21 человека.