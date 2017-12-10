Палестинец напал на мужчину с ножом на автобусной станции в Иерусалиме

Палестинец ранил ножом охранника центральной автобусной станции на улице Яффо в Иерусалиме. Об этом сообщает израильская полиция.

Правоохранители задержали нападавшего на месте событий при содействии прохожих. Им оказался 24-летний палестинец. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

«Террорист подошел к центральному входу на автостанцию, достал имевшийся при нем нож и ударил им охранника, после чего попытался сбежать по улице Яффо», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения.

Как отмечает агентство, пострадавший охранник госпитализирован с тяжелым ранением в верхнюю часть тела.

Ситуация в Израиле обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей страны и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

Решение главы Вашингтона спровоцировало массовые манифестации палестинцев на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и секторе Газа. Также после того, как Трамп объявил о своем решении, участились ракетные обстрелы по территории Израиля с территории анклава.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом его статус остается неопределенным.

Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля доступна в сюжете портала iz.ru.