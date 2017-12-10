Вашингтон заподозрили в планах выйти из ДРСМД

В США в эти выходные произошли сразу два заметных события, так или иначе затрагивающих интересы России. Президент Дональд Трамп заявил, в частности, что это Штаты «выиграли две мировые войны» и «поставили коммунизм на колени». А ранее американский лидер одобрил введение новых санкций против РФ — якобы из-за нарушения Москвой Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). И если на первое утверждение в Москве отреагировали с иронией, то обвинение в нарушении соглашения по ракетам назвали голословным. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с «Известиями» связал последние обвинения Вашингтона с желанием США навсегда порвать с ДРСМД, чтобы самим получить возможность для легального размещения новых вооружений вблизи границы с Россией.

Сенсационное заявление Дональда Трампа о великой роли США в истории двух главных войн XX века прозвучало в субботу на митинге в поддержку республиканца Роя Мура во Флориде. Затронув излюбленные темы нелегальной миграции, преступности и отношений со СМИ, глава Белого дома неожиданно заявил, что США — «нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени».

Американская публика встретила речь Трампа овациями, в России же на нее отреагировали с откровенным сарказмом. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание Трампа на своей странице в Facebook, припомнил басню Крылова о мухе, которая вспахала поле на спине быка, утверждая, что без нее это было бы невозможно. И выразил недоумение, как это американский президент позабыл поведать миру о «решающем вкладе США в разгром Наполеона».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, отреагировал на пассаж о коммунизме, заметив, что эта идеология «переживет всех трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества». Также лидер коммунистов предположил, что «у Трампа, видимо, плохо с памятью, в таком возрасте это бывает», посоветовав тому прочитать переписку Рузвельта со Сталиным, где написано, «американский народ гордится победой вместе с коммунистами и русским народом».

Эксперт-американист из Высшей школы экономики Александр Домрин, впрочем, считает, что странные заявления Трампа о решающей роли США в двух войнах объясняются отнюдь не плохой памятью. Причина в другом.

— Американцы и свою-то историю мало знают, а тем, что происходит за пределами США, вообще мало интересуются. Вспомним хотя бы Барака Обаму, который сказал, что его дед освобождал Освенцим, когда американцы вообще в этом никак не участвовали. Так что Дональд Трамп в значительной степени — жертва американского преподавания истории. Он вряд ли лукавит (говоря о победе США в двух мировых войнах), работая на электорат, он просто не знает, что происходило за пределами Америки. И в общий нарратив представления Америки о самой себе как о пупе земли это вполне вписывается, — пояснил «Известиям» эксперт.

Между тем на введение новых антироссийских санкций, которое Трамп, по утверждению издания Politico, одобрил еще в пятницу в ответ на предполагаемое нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в России реагировали уже без юмора.

— Американцы абсолютно цинично разрушают этот договор, пытаясь в очередной раз обеспечить себе одностороннее преимущество над Россией — так же, как они это уже делали, когда выходили из договора по ПРО, как они делают, разрабатывая разные виды высокоточного оружия, как они делают, размещая всё ближе и ближе к России свои базы и существенные вооружения. Другого объяснения я не вижу, поскольку любое мало-мальски артикулированное желание договор сохранить должно было бы сопровождаться прямо противоположными действиями, — заявил «Известиям» глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

В ближайшее время министерство торговли США должно ввести санкции против российских компаний, которые занимаются разработкой ракетных технологий. При этом в чем конкретно состоят претензии американцев к России в плане нарушения договора, пока неясно. «Обвинения не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует», — отметили в российском МИДе.

Кроме того, на Смоленской площади подчеркнули, что новые санкции против российских компаний чреваты срывом заседания специальной контрольной комиссии в рамках Договора о РСМД. Она должна пройти уже на этой неделе, причем по инициативе американской стороны.