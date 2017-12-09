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Клинцевич сравнил Трампа с мухой из басни

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что президент США Дональд Трамп своими словами о «победе в двух мировых войнах» похож на муху из басни о мухе и быке.

«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!» — приводит ТАСС слова Клинцевича.

Сенатор также отметил, что не знает, чего больше в словах Трампа — невежества или хвастовства.

Клинцевич также выразил удивление тем, что президент США не пошел в своих высказываниях еще дальше и не приписал Вашингтону решающую роль в разгроме Наполеона.

Как сообщал портал iz.ru, ранее Трамп во время выступления перед своими сторонниками во Флориде заявил, что США победили в двух мировых войнах и «поставили на колени коммунизм».

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