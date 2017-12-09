Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом

Соединенные Штаты одержали победу в двух мировых войнах и «поставили на колени коммунизм», заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Пенсакола в штате Флорида.

Он также напомнил о строительстве США Панамского канала и совершенной в 1969 году в рамках космической кампании «Аполлон» отправке человека на Луну.

«Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну и поставила на колени коммунизм», — приводит ТАСС слова Трампа.