Прямой эфир

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты одержали победу в двух мировых войнах и «поставили на колени коммунизм», заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Пенсакола в штате Флорида. 

Он также напомнил о строительстве США Панамского канала и совершенной в 1969 году в рамках космической кампании «Аполлон» отправке человека на Луну. 

«Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну и поставила на колени коммунизм», — приводит ТАСС слова Трампа. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп объяснил видеонарезкой свое решение по Иерусалиму
Бывшая журналистка рассказала о попытке Трампа ее поцеловать

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017