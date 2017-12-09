В КПРФ оспорили заявление Трампа о победе над коммунизмом

В КПРФ не согласились с мнением Дональда Трампа, что Америка «поставила коммунизм на колени». Такие слова президент США произнес ранее в выступлении перед своими сторонниками во Флориде.

«На колени идеи поставить нельзя; эгоизм и алчность не могут одержать стратегическую победу над стремлением к справедливости», — заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

В настоящее время «приходится привыкать, что первые лица государств вот так плюют на ответственность, на науку, на факты, говорят слогом малограмотных бульварных крикунов и им это сходит с рук», добавил представитель российских коммунистов.

Мельников в этой связи пожалел молодежь и американцев, которые могут принять такое лживое мнение как истину. «Но на это и расчет», — цитирует «Интерфакс».

Как писал iz.ru, ранее лидер КПРФ пообещал дать отпор дискуссиям о захоронении Ленина.