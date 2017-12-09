Пушков напомнил Трампу о реальной роли США в мировых войнах

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, заявившего, что США одержали победу в двух мировых войнах.

«При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР», — написал сенатор в своем микроблоге Twitter.

При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2017

Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде, напомнил о достижениях США, среди которых победа в двух мировых войнах, строительство Панамского канала и отправка человека на Луну.

США во время Первой мировой войны (1914–1918) долгое время придерживались нейтралитета. Американцы вступили в боевые действия лишь в 1917 году.

Непосредственное участие во Второй мировой войне (1939–1945) американские войска начали принимать лишь в 1944 году после высадки десанта в Нормандии.