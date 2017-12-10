Вильфанд прогнозирует «вялую и скучную» погоду в Москве в течение недели

В течение недели с 11 декабря по 17 декабря температура воздуха в Москве и Подмосковье будет держаться около ноля, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура будет выше нормы на 5–6 градусов. В понедельник и вторник ожидается 0–2 градуса тепла, в среду 13 декабря температура поднимется до +5 градусов.

«В целом, на неделе достаточно однородная, вялая и скучная погода», — заявил метеоролог агентству «Интерфакс».

Как сообщал портал iz.ru, синоптики центра погоды «Фобос» ранее заявили, что декабрь в Москве в этом году будет теплее среднегодовой нормы.