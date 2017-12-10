Видео с радующимся снегу американцем набирает популярность
Житель американского штата Луизиана неожиданно стал звездой социальных сетей благодаря видео.
В ролике он бегал по улице, размахивал футболкой, обнимался с прохожими и прыгал в сугробы. Дело в том, что в Луизиане редко выпадает снег, сообщает телеканал «360».
За день ролик ретвитнули около 30 тыс. раз. Видео смонтировано под песню певицы Ванессы Карлтон — A Thousand Miles. Она написала автору ролика, что видео подходит к песне больше, чем оригинальный клип.