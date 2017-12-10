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Въезд грузовиков во Владивосток запретили из-за снегопада

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Грузовому транспорту из-за сильного снегопада запретили въезд во Владивосток, сообщила пресс-служба администрации города.

«Во Владивостоке в связи с начавшимся сегодня ночью, 10 декабря, снегопадом въезд в город большегрузного транспорта и его передвижение по магистралям краевого центра запрещены», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Также ГАИ и власти города из-за большого количества снега решили ограничить движение на трассе Седанка–Патрокл и на улице Шефнера.

Приморские метеорологи отметили, что из-за смещения активного циклона вблизи побережья Приморья ожидается усиление снегопада, на юге Приморья может выпасть от 6 до 15 мм осадков за 12 часов.

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