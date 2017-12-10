Синоптики предсказали теплый декабрь в столичном регионе

Погода в декабре в Москве и области может оказаться выше обычных показателей на 4–6 градусов.

Как сообщает центр погоды «Фобос», средняя температура воздуха в столице будет превышать норму.

В понедельник синоптики предсказывают облачную погоду и осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от 0 до +2 градусов по Цельсию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе ждет аномально теплая погода с большим количеством осадков.